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    Удача выглядит так. В Петербурге женщина едва не оказалась под «лавиной» с крыши

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    Случайная прохожая чуть не оказалась под «лавиной», сорвавшейся с кровли дома в Петроградском районе Петербурга. Видеозапись, демонстрирующая её завидное везение, 31 марта появилась в распоряжении «Фонтанки».

    Читатель «Фонтанки»

    Женщина шла у здания на Большой Зелениной улице, 13, сегодня утром. Пара шагов — и холодные осадки упали бы не на асфальт, а на голову. Судя по кадрам, случившееся оставило её в растерянности — героиня ролика некоторое время не решалась продолжить путь.

    Везучую петербурженку зовут Дарья. «Я отводила ребенка в городской лагерь. Шла обратно спокойненько, и чуть не свалилась глыба льда со снегом. Крыша была не убрана. Я выглянула, посмотрела наверх, там всё свисало. <...> Позвонила представителю УК, и он сказал, что у нас двое людей работают на весь муниципальный округ. Вскоре начали убирать. Они меня знают, мы не первый раз бодаемся», — рассказала женщина.

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