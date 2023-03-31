В Кремле назвали «чрезвычайно опасным» обсуждение возможности отправить на Украину миротворцев ЕС

Кремль считает потенциально крайне опасной темой обсуждение Евросоюзом возможности введения на Украину войск миротворческого типа. Об этом 31 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



О том, что Евросоюз близок к дискуссии по поводу отправки некоего миротворческого контингента ранее говорил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.



По словам Пескова, которые приводит РИА Новости, на это заявление обратили внимание. Он отметил, что если речь идет уже о каких-либо конкретных переговорах, то это «потенциально чрезвычайно опасное обсуждение».

