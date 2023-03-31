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    Боевые действия на Украине

    В Кремле назвали «чрезвычайно опасным» обсуждение возможности отправить на Украину миротворцев ЕС

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    Кремль считает потенциально крайне опасной темой обсуждение Евросоюзом возможности введения на Украину войск миротворческого типа. Об этом 31 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    О том, что Евросоюз близок к дискуссии по поводу отправки некоего миротворческого контингента ранее говорил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По словам Пескова, которые приводит РИА Новости, на это заявление обратили внимание. Он отметил, что если речь идет уже о каких-либо конкретных переговорах, то это «потенциально чрезвычайно опасное обсуждение».

    Он также напомнил, что в мировой практике на применение подобных сил требуется согласие обеих сторон.

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