Петербуржцы смогут сдать вторсырьё и поделиться медикаментами с нуждающимися

В разных районах города, как и каждую первую субботу месяца, будут работать более 22 точки по приёму вторсырья. Петербуржцы, как обычно, смогут принести твёрдый и мягкий пластик, тетрапак, пенопласт и пр. Подробную инструкцию о том, что можно приносить, а что не принимают, можно посмотреть здесь .

Кроме того, на 16 адресах будут работать волонтёры «Благотворительной больницы», они будут принимать медикаменты, перевязочные материалы, средства гигиены. Напомним, «Благотворительная больница» — это некоммерческая организация, которая с 2018 года оказывает медико-социальную помощь бездомным людям в Петербурге. Что именно на данный момент требуется медикам-волонтёрам для оказания помощи, можно узнать здесь. В «Благотворительной больнице» обращают внимание, что просроченные препараты, открытые мази, капли и флаконы не принимаются. Также просят не приносить инсулиновые ручки и иголки для них – хранить их нет возможности. Но вместе с тем можно приносить тёплые носки, стельки и термо-кружки – эти вещи всегда востребованы. Адреса, где будут работать волонтёры больницы можно узнать здесь.

