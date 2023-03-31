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    Петербуржцы смогут сдать вторсырьё и поделиться медикаментами с нуждающимися

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    В Петербурге 1 апреля пройдёт традиционная акция по сбору вторсырья, организованная экологическим движением «РазДельный Сбор». Помимо обычного сбора отходов, на некоторых пунктах приёма будет идти сбор лекарств для подопечных «Благотворительной больницы».

    В разных районах города, как и каждую первую субботу месяца, будут работать более 22 точки по приёму вторсырья. Петербуржцы, как обычно, смогут принести твёрдый и мягкий пластик, тетрапак, пенопласт и пр. Подробную инструкцию о том, что можно приносить, а что не принимают, можно посмотреть здесь.

    Кроме того, на 16 адресах будут работать волонтёры «Благотворительной больницы», они будут принимать медикаменты, перевязочные материалы, средства гигиены. Напомним, «Благотворительная больница» — это некоммерческая организация, которая с 2018 года оказывает медико-социальную помощь бездомным людям в Петербурге. Что именно на данный момент требуется медикам-волонтёрам для оказания помощи, можно узнать здесь. В «Благотворительной больнице» обращают внимание, что просроченные препараты, открытые мази, капли и флаконы не принимаются. Также просят не приносить инсулиновые ручки и иголки для них – хранить их нет возможности. Но вместе с тем можно приносить тёплые носки, стельки и термо-кружки – эти вещи всегда востребованы. Адреса, где будут работать волонтёры больницы можно узнать здесь.

    Чтобы принять участие в акции, горожан просят заранее зарегистрироваться. Это нужно, чтобы избежать столпотворения и сделать процесс комфортным.

    Регистрация на акцию здесь.

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