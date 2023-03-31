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    Segezha продала семь европейских заводов по производству упаковки

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    Российский лесопромышленный холдинг «Сегежа Групп» продал расположенные в Европе активы по производству упаковки — Segezha Packaging, сообщил 31 марта «Интерфакс».

    Как объяснил президент «Сегежа Групп» Михаил Шамолин, производственные мощности пришлось реализовать потому, что на фоне санкций стало невозможно поддерживать их деятельность: российская сторона не могла снабжать площадки сырьем для производства упаковки, покупать бумагу в Европе стало невозможно из-за отказа поставщиков, клиенты отказывались брать продукцию из-за того, что владелец Segezha Packaging — компания из России. Назвать покупателя и цену сделки Михаил Шамолин отказался, но отметил, что «сделка была рыночной».

    Соглашение о продаже семи заводов в Германии, Нидерландах, Турции, Чехии, Румынии и Дании, принадлежавших Segezha Group и производивших упаковку, было заключено в феврале этого года. Совокупная мощность площадок составляла 704 миллиона мешков ежегодно. В отчете о финансовых результатах компании за 2022 год менеджмент холдинга заявил, что «не ожидает существенного влияния данной сделки на финансовый результат группы».

    ПАО «Сегежа Групп» входит в состав АФК «Система». Выручка Segezha за 2022 год составила 106,8 млрд рублей, операционная прибыль и амортизация основных средств и нематериальных активов (OIBDA) — 24,7 млрд рублей. На зарубежные активы холдинга приходилось около 13 % доходов компании и 1,5 % OIBDA, в сегменте «Бумага и упаковка» заводы Segezha Packaging занимали соответственно 34 % и 3,4 %.

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