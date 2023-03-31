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    В ТЦ «Европолис» в Петербурге тушили пожар. Переполох устроило возгорание в ресторане

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    Над ТЦ «Европолис» в Выборгском районе Петербурга 31 марта заметили клубы дыма. Фотографиями поделились читатели «Фонтанки».

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    По словам местной жительницы, проходившей мимо Полюстровского проспекта, 84, приблизительно в 11:30, люди «спокойно заходили» в торговый центр. «Написала знакомой, которая там работает, она позвонила коллегам. Они знать не знали, что там пожар, и их не эвакуировали», — добавила она.

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    В городском МЧС рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 10:54. Горение происходило в вентиляционной шахте, расположенной на кухне ресторана. Огонь распространился на 2 квадратных метра. В 11:32 его ликвидировали.

    «Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: три единицы техники и 15 человек личного состава», — уточнили в ведомстве.

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