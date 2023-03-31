Госдума собирается продлить кредитные каникулы

Госдума намерена продлить кредитные каникулы до конца 2023 года — до тех пор, пока не будет принят постоянно действующий закон. Об этом рассказал РИА Новости 31 марта глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.



«Антиковидные каникулы мы продлим... Сейчас подготовлена поправка, которая продлевает действующие антиковидные каникулы до конца года, пока не примем этот постоянно действующий закон», — сказал Аксаков.



31 марта заканчивается период, в течение которого физлица, ИП и субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) могут обратиться к своему кредитору за предоставлением кредитных каникул по договорам, заключённым до 1 марта 2022 года.

