«Ъ»: Российского офицера обвинили в том, что он не предотвратил обстрел Белгородской области. Военного этапировали в Петербург

Российского офицера обвинили в нарушении правил боевого дежурства, которое повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 340 УК РФ). Военный, как считает следствие, не предотвратил обстрел Белгородской области со стороны Украины, в результате которого были погибшие и раненые, а боевая техника получила повреждения, пишет 31 марта «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к расследованию источники.



Источники издания утверждают, что уголовное дело возбудил весной прошлого года 1-й отдел военного следственного управления СКР по Западному военному округу против офицера, находившегося в тот день на боевом дежурстве. По версии следствия, имея все возможности для предотвращения атаки, он допустил недостаточное прикрытие воздушного пространства приграничной области силами ПВО.