«Ъ»: Российского офицера обвинили в том, что он не предотвратил обстрел Белгородской области. Военного этапировали в Петербург

Российского офицера обвинили в нарушении правил боевого дежурства, которое повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 340 УК РФ). Военный, как считает следствие, не предотвратил обстрел Белгородской области со стороны Украины, в результате которого были погибшие и раненые, а боевая техника получила повреждения, пишет 31 марта «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к расследованию источники.
Источники издания утверждают, что уголовное дело возбудил весной прошлого года 1-й отдел военного следственного управления СКР по Западному военному округу против офицера, находившегося в тот день на боевом дежурстве. По версии следствия, имея все возможности для предотвращения атаки, он допустил недостаточное прикрытие воздушного пространства приграничной области силами ПВО.
Как пишет «Коммерсантъ», из постановления суда следует, что в результате удара погибли и получили ранения военнослужащие, а также пострадала и была уничтожена техника на сумму в 89 млн рублей. Поэтому военные следователи впервые в современной истории применили ч. 2 статьи 340 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Утверждается, что обвиняемый находится под стражей с мая 2022 года. В прошлом году меру пресечения ему избирал и продлевал гарнизонный военный суд в Курске, к юрисдикции которого относятся в том числе военные части в Белгородской области. Затем, продолжает «Ъ», его этапировали в Петербург для удобства работы военных следователей, и 27 марта арест продлил Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд.
Сам офицер, по данным издания, вину не признает и регулярно обжалует меру пресечения в 1-м и 2-м Западных окружных военных судах. Адвокат обвиняемого и официальные представители ведомств от комментариев по делу воздержались.