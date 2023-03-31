Под Новосибирском корги набросилась на школьницу и искусала ногу

Корги покусала 10-летнюю девочку в коттеджном поселке вблизи Красного Яра под Новосибирском. Собака гуляла на спущенном поводке в компании четырех сородичей. Заводчица подбежала к ребенку слишком поздно, и теперь ей предстоит разбирательство с разгневанным отцом девочки в полиции и в суде. Мужчина хочет получить сто тысяч рублей в качестве компенсации. Подробности 31 марта сообщает NGS.RU.

Инцидент произошел неделю назад. Две подружки гуляли на окраине поселка. Школьницы были без родителей: домов там немного, живут всего около 30 семей.



В этот момент с прогулки возвращалась заводчица корги с пятью собаками — двумя взрослыми и тремя 6-месячными щенками. Щенки подбежали к детям, за ними с лаем бросились взрослые собаки, и одна из девочек испугалась. Ее подруга сначала замерла, а школьница начала кричать и отталкивать корги, одна из которых несколько раз укусила ее. Отец ребенка говорит, что дочь раньше не боялась собак, поскольку дома есть взрослый боксер.



«Дочь испугалась, начала кричать. Девочка, которая была с ней, пыталась отогнать собаку, но она всё равно кидалась на дочку. Я посмотрел: судя по синякам и ссадинам, ее укусили не меньше пяти раз», — рассказал мужчина.



Корги были без намордников, на спущенных поводках. Девочка говорит, что команды они не слушали и их смогла оттащить только подошедшая хозяйка.

Мужчина утверждает, что он сутки ждал, чтобы заводчица связалась с ним, и в итоге позвонил ей сам. Женщина заявила, что занята, и перенесла разговор на утро воскресенья, 27 марта. Но и тогда разговора не получилось: хозяйка собак, по словам мужчины, отказалась решить вопрос миром и предложила ему написать заявление в полицию и затем решать вопрос о компенсации в суде.



Заводчица не отрицает того, что ее подопечная укусила ребенка и признает вину, раскаиваясь, что собаки были без поводков. При этом она утверждает, что пыталась исправить ситуацию, но отец девочки запросил непомерно большую компенсацию в сто тысяч рублей.

Женщина рассказала, что осмотрела раны девочки, проводила ее домой и оставила свои контакты для связи. На предложение оказать медицинскую помощь, по ее словам, бабушка девочки ответила отказом.

«Потом принесла ребенку какие-то подарки, рюкзачок, блокнотики, чтобы как-то поднять ей настроение и еще раз извиниться. Пересняла все ветеринарные паспорта собак для скорой, чтобы показать, что они все привитые и можно девочку зря не мучить», — говорит заводчица. Отец ребенка возражает, что дочь все равно пройдет полный курс вакцинации, поскольку собаки могли ловить в поле заразных мышей.

