Марту остались сутки, чтобы стать самым влажным за всю историю наблюдений в Петербурге

Солнечный четверг в Петербурге закончился вечером с небольшим снегом. К девяти вечера в осадкомер насыпало 0,2 мм, написал вечером 30 марта синоптик Михаил Леус в телеграм-канале. Он отметил, что марту 2023 года остаются ровно сутки для того, чтобы стать самым влажным мартом за всю историю наблюдений за погодой в Петербурге.



«За это время ему нужно набрать еще как минимум 3,2 мм осадков. Учитывая прогнозы, шансы невелики», — отметил синоптик.



По данным Северо-Западного УГМС, 31 марта в Петербурге ночью ожидается небольшой снег, а во второй половине дня — местами умеренный. Днем будет около трех градусов тепла.

