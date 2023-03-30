    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -4

    0 м/с, штиль

    759мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd77.09eur83.76

    Марту остались сутки, чтобы стать самым влажным за всю историю наблюдений в Петербурге

    573
    1 комментарий

    Солнечный четверг в Петербурге закончился вечером с небольшим снегом. К девяти вечера в осадкомер насыпало 0,2 мм, написал вечером 30 марта синоптик Михаил Леус в телеграм-канале. Он отметил, что марту 2023 года остаются ровно сутки для того, чтобы стать самым влажным мартом за всю историю наблюдений за погодой в Петербурге.

    «За это время ему нужно набрать еще как минимум 3,2 мм осадков. Учитывая прогнозы, шансы невелики», — отметил синоптик.

    По данным Северо-Западного УГМС, 31 марта в Петербурге ночью ожидается небольшой снег, а во второй половине дня — местами умеренный. Днем будет около трех градусов тепла.

    Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что вчерашний снегопад, когда уровень снежного покрова увеличился с 0 до 18 сантиметров, оказался вторым по мощности с 1959 года. Первое место у снегопада, случившегося в ночь на 1 апреля 1959 года, когда снежный покров вырос с 7 до 29 сантиметров.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Погода в ПетербургеСнег
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    Гость30 Мар 2023 в 22:47
    Странно, почему все месяцы мужского рода? Влажная марта звучала бы куда интереснее.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close