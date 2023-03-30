СМИ: Вагнеровец вернулся в отпуск в родное село и снова подозревается в убийстве

Житель села в Кировской области Новый Бурец Иван Россомахин, осужденный за убийство в 2020 году, вернулся из ЧВК «Вагнер» в отпуск и теперь снова подозревается в убийстве. Как пишут 30 марта «Омутнинские вести», в преступлении он признался.

За несколько дней до убийства местный телеканал «Вятские поляны» рассказывал, что Россомахина боятся местные жители. Журналисты показали кадры, на которых мужчина разбивает окна двух автомобилей подручными средствами.

По словам одной из героинь репортажа, после возвращения вагнеровец ходил по селу с криками «Убью всех!». Директор кировского предприятия «Русь» Руслан Рупасов жаловался, что доярки теперь боятся ходить на работу.

