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    СМИ: Вагнеровец вернулся в отпуск в родное село и снова подозревается в убийстве

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    30 комментариев

    Житель села в Кировской области Новый Бурец Иван Россомахин, осужденный за убийство в 2020 году, вернулся из ЧВК «Вагнер» в отпуск и теперь снова подозревается в убийстве. Как пишут 30 марта «Омутнинские вести», в преступлении он признался.

    За несколько дней до убийства местный телеканал «Вятские поляны» рассказывал, что Россомахина боятся местные жители. Журналисты показали кадры, на которых мужчина разбивает окна двух автомобилей подручными средствами.

    По словам одной из героинь репортажа, после возвращения вагнеровец ходил по селу с криками «Убью всех!». Директор кировского предприятия «Русь» Руслан Рупасов жаловался, что доярки теперь боятся ходить на работу.

    Успокаивать сельчан приезжал начальник районной полиции Вадим Варанкин. Он объяснил, что Россомахина арестовали по административной статье (его арест на пять суток за мелкое хулиганство подтверждает и карточка дела на сайте суда). По словам Варанкина, после отбытия наказания дебошир должен был уехать из села обратно на службу. «До тех пор, пока он здесь, у меня сотрудники здесь будут находиться круглосуточно, потому что от этого отморозка можно ждать чего угодно. <...> Мы понимаем вашу озабоченность и встревоженность, поэтому в обиду вас мы в любом случае не дадим», — обещал сотрудник полиции.

    Видимо, этого так и не произошло. Как пишут местные СМИ, 29 марта Россомахина задержали в Новом Бурце по подозрению в убийстве жительницы села. Россомахин, по информации «Омутнинских вестей», свою вину признал.

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    Комментарии 30

    Slava_Rossii230 Мар 2023 в 21:51
    Всё это на совести Президента и депутатов Госдумы.
    +7−0
    YUZ30 Мар 2023 в 21:47
    Слава герою- освободителю Русского мира!
    +5−0
    Гость30 Мар 2023 в 21:47
    Пригожин отпустил. Он слово держит
    +1−0
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