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    В Госдуму внесли законопроекты об ужесточении наказания за пропаганду наркотиков

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    4 комментария

    В Государственную думу внесли ряд законопроектов, предполагающих ужесточение наказания за пропаганду наркотиков в интернете. Документы появились в базе нижней палаты парламента 30 марта.

    Так, согласно одной из инициатив, пропаганда незаконного оборота наркотиков и их потребления влечёт наказание в виде штрафа размером от 4 до 5 тысяч рублей для граждан, от 40 до 50 тысяч рублей — для должностных лиц, а также для тех, кто ведёт предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Для юрлиц предусмотрен штраф от 800 тысяч до миллиона рублей. В случае если пропаганда наркотиков велась в интернете, то сумма штрафа для граждан составит от 5 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для предпринимателей без юрлица — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от миллиона до полутора миллионов рублей.

    Ещё один законопроект предполагает введение уголовной ответственности за пропаганду нароктиков для тех, кто в течение года уже привлекался к административной ответственности за аналогичные действия. Инициативой предусмотрены следующие виды наказания: это может быть штраф до 50 тысяч рублей или в размере зарплаты за полгода, обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, исправительные работы на срок до двух лет, ограничение свободы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до двух лет.

    Ещё одна законодательная инициатива уточняет понятие пропаганды незаконного оборота и потребления наркотиков, психотропных веществ и их аналогов, а также вводит полный запрет этой пропаганды. В документе отмечается, что в публичном пространстве, в том числе в интернете, допускается распространение произведений науки, литературы и искусства с упоминанием наркотиков, однако после 1 января 2024 года произведения могут демонстрироваться только с упоминанием о том, что за незаконный оборот наркотиков предусмотрена ответственность, а потребление наркотических веществ вызывает зависимость и угрожает жизни и здоровью.

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    Комментарии 4

    26078660130 Мар 2023 в 19:48
    А что по аргентинской муке?
    +1−0
    ada69530 Мар 2023 в 19:44
    Наркоманы не служат в армии!
    +0−1
    Slava_Rossii230 Мар 2023 в 19:43
    Табак и алкоголь точно такие же наркотики, но их пропаганду не только не запрещают, но ещё и рекламируют подобные товары.
    +4−1
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