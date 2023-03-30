В Госдуму внесли законопроекты об ужесточении наказания за пропаганду наркотиков

В Государственную думу внесли ряд законопроектов, предполагающих ужесточение наказания за пропаганду наркотиков в интернете. Документы появились в базе нижней палаты парламента 30 марта.

Так, согласно одной из инициатив, пропаганда незаконного оборота наркотиков и их потребления влечёт наказание в виде штрафа размером от 4 до 5 тысяч рублей для граждан, от 40 до 50 тысяч рублей — для должностных лиц, а также для тех, кто ведёт предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Для юрлиц предусмотрен штраф от 800 тысяч до миллиона рублей. В случае если пропаганда наркотиков велась в интернете, то сумма штрафа для граждан составит от 5 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для предпринимателей без юрлица — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от миллиона до полутора миллионов рублей.



Ещё один законопроект предполагает введение уголовной ответственности за пропаганду нароктиков для тех, кто в течение года уже привлекался к административной ответственности за аналогичные действия. Инициативой предусмотрены следующие виды наказания: это может быть штраф до 50 тысяч рублей или в размере зарплаты за полгода, обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, исправительные работы на срок до двух лет, ограничение свободы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до двух лет.

