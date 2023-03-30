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    Лондонский Сити остался без статуса главного финансового центра мира

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    4 комментария

    Первое место в рейтинге мировых финансовых центров лондонский Сити разделил с Нью-Йорком. Об этом говорится в появившемся 30 марта исследовании, проведенном по инициативе руководящего органа делового квартала британской столицы City of London Corporation, передает РБК.

    Сити впервые в истории утратил единоличный статус главного финансового центра. В этом рейтинге Лондон получил общий балл 60 по сравнению с 59 в 2022 году. А Нью-Йорк тоже улучшил показатели и сравнялся со столицей Великобритании.

    Одним из факторов произошедшего стал выход Великобритании из ЕС. Из-за этого часть корпораций были вынуждены перенести свои штаб-квартиры в континентальную Европу. Также некоторые компании стали предпочитать листинг на американских биржах вместо лондонской.

    На третьем месте в рейтинге мировых финансовых центров находится Сингапур с 51 баллом.

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    ЛондонНью-ЙоркФинансы
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    Комментарии 4

    Михаил Микушин30 Мар 2023 в 19:40
    Лондонский Сити - тот ещё гадюшник.... мировая прачечная по отмыванию денег.... на работе обстановка нервозная.... огромная конкуренция среди сотрудников....
    +2−0
    Гость30 Мар 2023 в 19:30
    А дальше будет интереснее - листинг будет в основном или у американцев или у китайцев производится.
    Британия со своими закидонами по замораживанию и отъему денег - популярность потеряет.
    +0−1
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