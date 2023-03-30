Лондонский Сити остался без статуса главного финансового центра мира

Первое место в рейтинге мировых финансовых центров лондонский Сити разделил с Нью-Йорком. Об этом говорится в появившемся 30 марта исследовании, проведенном по инициативе руководящего органа делового квартала британской столицы City of London Corporation, передает РБК.

Сити впервые в истории утратил единоличный статус главного финансового центра. В этом рейтинге Лондон получил общий балл 60 по сравнению с 59 в 2022 году. А Нью-Йорк тоже улучшил показатели и сравнялся со столицей Великобритании.



Одним из факторов произошедшего стал выход Великобритании из ЕС. Из-за этого часть корпораций были вынуждены перенести свои штаб-квартиры в континентальную Европу. Также некоторые компании стали предпочитать листинг на американских биржах вместо лондонской.

