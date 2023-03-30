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    «Фонтанка» ищет выпускающего редактора ленты новостей

    1764
    41 комментарий

    В редакции «Фонтанки» открыта вакансия выпускающего редактора новостной ленты. Сменный график работы, оформление по ТК, зарплата по результатам собеседования.

    Что входит в обязанности:

    • формирование ленты новостей;
    • мониторинг новостных лент городских и федеральных изданий;
    • социальных сетей;
    • телеграм-каналов;
    • написание и редактирование текстов.

    Требования к кандидату: грамотная письменная речь, знание правил русского языка, опыт редактирования текстов не менее 3 лет, умение качественно и быстро писать новостные тексты, понимание информационной повестки и умение ориентироваться в большом информационном потоке.

    Резюме присылайте по адресу: job@fontanka.ru.

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    ЛАЙК3
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 41

    Бородин А.В.30 Мар 2023 в 20:05
    Чат-бот сломался?
    +0−0
    Гость30 Мар 2023 в 19:56
    Я сми, в том числе вашу фонтанку, уже 15 лет редактирую. Бесплатно. Погубил нервную систему хуже чем водка печень.
    Но кое-чего добился. В итоге, платите сколько? На лекарства хватит?
    +0−0
    26078660130 Мар 2023 в 19:51
    Знание китайского обязательно?
    +2−0
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