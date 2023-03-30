«Фонтанка» ищет выпускающего редактора ленты новостей

В редакции «Фонтанки» открыта вакансия выпускающего редактора новостной ленты. Сменный график работы, оформление по ТК, зарплата по результатам собеседования.
Что входит в обязанности:
- формирование ленты новостей;
- мониторинг новостных лент городских и федеральных изданий;
- социальных сетей;
- телеграм-каналов;
- написание и редактирование текстов.
Требования к кандидату: грамотная письменная речь, знание правил русского языка, опыт редактирования текстов не менее 3 лет, умение качественно и быстро писать новостные тексты, понимание информационной повестки и умение ориентироваться в большом информационном потоке.
Резюме присылайте по адресу: job@fontanka.ru.