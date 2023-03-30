Экс-сотрудник петербургского завода пытался вынести «выходное пособие», но ему помешали

Экс-сотрудник тракторного завода на проспекте Стачек по старой памяти наведался на бывшее рабочее место. Правда, видимо, не с добрыми намерениями, а собираясь прикарманить «выходное пособие» на 200 тысяч рублей.

О предприимчивом мужчине 30 марта сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Петербургу. Рано утром уроженец Татарстана перемахнул через забор, оказался на территории завода и направился к дорогим деталям – как бывший работник, он знал, где они лежат. На обратном пути гостя заметила охрана, и ему пришлось показать прихваченные вещи.