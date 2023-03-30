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    Экс-сотрудник петербургского завода пытался вынести «выходное пособие», но ему помешали

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    Экс-сотрудник тракторного завода на проспекте Стачек по старой памяти наведался на бывшее рабочее место. Правда, видимо, не с добрыми намерениями, а собираясь прикарманить «выходное пособие» на 200 тысяч рублей.

    О предприимчивом мужчине 30 марта сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Петербургу. Рано утром уроженец Татарстана перемахнул через забор, оказался на территории завода и направился к дорогим деталям – как бывший работник, он знал, где они лежат. На обратном пути гостя заметила охрана, и ему пришлось показать прихваченные вещи.

    По предварительным данным, с собой у мужчины было несколько коробок с запчастями и рюкзак с комплектующими. По тревожной кнопке приехала Росгвардия, и гражданина отправили в отдел полиции.

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