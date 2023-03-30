«Пытался покинуть любимую Россию». Треш-блогер стал фигурантом уголовного дела после того, как полуголым снялся с иконой

Блогер Станислав Базаров (Стасик Кудрявый) стал фигурантом уголовного дела после того, как на камеру надругался над православной иконой. Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.



Молодого человека видят подозреваемым в преступлениях по первой части 148 статьи УК РФ и третьей части 242 статьи УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих» и «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»).

