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    «Пытался покинуть любимую Россию». Треш-блогер стал фигурантом уголовного дела после того, как полуголым снялся с иконой

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    Блогер Станислав Базаров (Стасик Кудрявый) стал фигурантом уголовного дела после того, как на камеру надругался над православной иконой. Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

    Молодого человека видят подозреваемым в преступлениях по первой части 148 статьи УК РФ и третьей части 242 статьи УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих» и «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»).

    Следствие считает, что 28 марта Базаров в полуобнаженном виде издевался перед камерой над православной иконой ради «оскорбления религиозных чувств верующих». Ролик был снят в квартире дома в Зеленограде и впоследствии размещён в Telegram-канале подозреваемого.

    На видео, о котором идёт речь, молодой человек держит в руках икону и просит искупить свою вину за грехи. Поворачиваясь к унитазу, он говорит о «святой воде». «В рамках предварительного следствия будет назначена и проведена религиоведческая судебная экспертиза», — добавили в пресс-службе.

    Фигуранта дела доставят в подразделение ведомства. Сам Базаров 30 марта написал в своем блоге: «Меня задержали ФСБшники, сняли прямо с самолёта, когда я пытался покинуть любимую Россию».

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    Комментарии 1

    Гость30 Мар 2023 в 18:22
    гундяев рулит?
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