«Пытался покинуть любимую Россию». Треш-блогер стал фигурантом уголовного дела после того, как полуголым снялся с иконой

Блогер Станислав Базаров (Стасик Кудрявый) стал фигурантом уголовного дела после того, как на камеру надругался над православной иконой. Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.
Молодого человека видят подозреваемым в преступлениях по первой части 148 статьи УК РФ и третьей части 242 статьи УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих» и «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»).
Следствие считает, что 28 марта Базаров в полуобнаженном виде издевался перед камерой над православной иконой ради «оскорбления религиозных чувств верующих». Ролик был снят в квартире дома в Зеленограде и впоследствии размещён в Telegram-канале подозреваемого.
На видео, о котором идёт речь, молодой человек держит в руках икону и просит искупить свою вину за грехи. Поворачиваясь к унитазу, он говорит о «святой воде». «В рамках предварительного следствия будет назначена и проведена религиоведческая судебная экспертиза», — добавили в пресс-службе.
Фигуранта дела доставят в подразделение ведомства. Сам Базаров 30 марта написал в своем блоге: «Меня задержали ФСБшники, сняли прямо с самолёта, когда я пытался покинуть любимую Россию».