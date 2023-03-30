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    Пенсионер в Москве получил семь лет колонии за фейки про российскую армию

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    25 комментариев

    Пенсионер в Москве получил семь лет в колонии общего режима за два комментария в социальной сети «ВКонтакте». Приговор вынес Тимирязевский суд, пишет 30 марта ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

    Суд признал 63-летнего мужчину виновным в распространении заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Как следует из материалов дела, которые приводит агентство, мужчина разместил два комментария под чужими постами во «ВКонтакте», где содержалось агрессивное отношение к органам власти РФ и неприязнь к военным действиям на Украине.

    В последние годы мужчина жил в Белоруссии, где работал директором вагона-ресторана поезда дальнего следования. В ноябре 2022 года он приехал в Москву к своим близким, где его задержали.

    Сам пенсионер пояснил суду, что не хотел своими комментариями оскорбить российскую армию и не знал, что его аккаунт открыт для пользователей.

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    Комментарии 25

    Гость30 Мар 2023 в 18:15
    Вместе с повышением пенсионного возраста каким-то чудесным образом можно получить ещё в добавок к пяти ещё и семь. Факт. Случился.
    Главное -дышать ровно и чувствовать сердцебиение, своё сердце, а не чужое.
    +0−0
    Yuri_SPb30 Мар 2023 в 18:14
    Короче, работа конвейера окончательно налажена.
    +3−0
    своих не бросаем30 Мар 2023 в 18:13
    агония набирает обороты
    +3−0
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