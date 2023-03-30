Пенсионер в Москве получил семь лет колонии за фейки про российскую армию

Пенсионер в Москве получил семь лет в колонии общего режима за два комментария в социальной сети «ВКонтакте». Приговор вынес Тимирязевский суд, пишет 30 марта ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.



Суд признал 63-летнего мужчину виновным в распространении заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Как следует из материалов дела, которые приводит агентство, мужчина разместил два комментария под чужими постами во «ВКонтакте», где содержалось агрессивное отношение к органам власти РФ и неприязнь к военным действиям на Украине.

