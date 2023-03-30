Ты неси меня, река. В Торжке течение унесло бревенчатую баню из музея под открытым небом

В Тверской области за последние несколько дней уровень воды в реке Тверце поднялся более чем на один метр. Из-за образовавшегося паводка в Торжке течением унесло здание бревенчатой бани. Об этом 30 марта сообщает ТАСС.

Унесенной баней оказалась декорация из многосерийного исторического фильма «Вольная грамота». Она находилась на территории архитектурно-этнографического музея под открытым небом «Василево». Здесь проходила часть съемок. Другие экспонаты музея не пострадали.

«Строение не имеет никакого отношения к музею. Это декорация — баня — к фильму «Вольная грамота», съемки которого проходили в 2016 году. <…> Баня очень украшала наш музей, сами же наши экспонаты находятся на возвышенности», — рассказали в музее.