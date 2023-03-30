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    Ты неси меня, река. В Торжке течение унесло бревенчатую баню из музея под открытым небом

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    4 комментария

    В Тверской области за последние несколько дней уровень воды в реке Тверце поднялся более чем на один метр. Из-за образовавшегося паводка в Торжке течением унесло здание бревенчатой бани. Об этом 30 марта сообщает ТАСС.

    Унесенной баней оказалась декорация из многосерийного исторического фильма «Вольная грамота». Она находилась на территории архитектурно-этнографического музея под открытым небом «Василево». Здесь проходила часть съемок. Другие экспонаты музея не пострадали.

    «Строение не имеет никакого отношения к музею. Это декорация — баня — к фильму «Вольная грамота», съемки которого проходили в 2016 году. <…> Баня очень украшала наш музей, сами же наши экспонаты находятся на возвышенности», — рассказали в музее.

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    Тверская областьПаводок
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    Комментарии 4

    Бородин А.В.30 Мар 2023 в 17:25
    Весна.
    +0−0
    Гость30 Мар 2023 в 17:14
    Эх, непрактичные люди - музейщики. Иной директор заявил бы, что в бане хранился как минимум годовой бюджет учреждения...
    +0−0
    Zet30 Мар 2023 в 17:07
    В ней в этот момент кто-нибудь парился?
    +1−0
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