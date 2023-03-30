На Васильевском острове собаку выбросили с третьего этажа. В квартире нашли противоречивую пару

Годовалую дворняжку нашли во вторник жители Васильевского острова под окнами дома 31 на 6-й линии. Собака не могла двигаться и лежала в луже. Очевидцы сразу же заподозрили, что животное выпало из окна, точнее — его выбросили.

Две девушки — Евгения и Влада — создали группу во «ВКонтакте», в которой собирают деньги на лечение Жули (такое имя ей дали после спасения), которая при падении получила перелом позвоночника и другие травмы. Параллельно защитницы собаки пытаются установить живодера, который это сделал.

Как рассказала «Фонтанка» 30 марта Женя, в полицию о случившемся сообщили сразу же. Но без заявления дело не принимало серьезный оборот. Девушке сказали, что с ней свяжется участковый. Не дождавшись, она сегодня сама пошла в отдел.



«И столкнулась со словами: «А у моего таракана лапку оторвали. Нечего делать?» Потому я решила обратиться за помощью в составлении заявления к человеку, которого порекомендовали. Сегодня вечером планировала подать в отдел», — рассказала девушка.

По словам Евгении, в квартире, из которой предположительно выбросили Жулю, были мужчина и женщина. Первого госпитализировали с переломом ребер и сотрясением. Он успел сказать, что собаку ему дал друг на передержку.

«Женщина, которая также проживает в этой квартире, взяла вину за травмы мужчины на себя. Мол, была ссора, и она его избила. При этом на вопрос о собаке ответила, что никакой собаки здесь (в квартире) никогда не было», — добавила девушка.

