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    На Васильевском острове собаку выбросили с третьего этажа. В квартире нашли противоречивую пару

    1989
    8 комментариев

    Годовалую дворняжку нашли во вторник жители Васильевского острова под окнами дома 31 на 6-й линии. Собака не могла двигаться и лежала в луже. Очевидцы сразу же заподозрили, что животное выпало из окна, точнее — его выбросили.

    Две девушки — Евгения и Влада — создали группу во «ВКонтакте», в которой собирают деньги на лечение Жули (такое имя ей дали после спасения), которая при падении получила перелом позвоночника и другие травмы. Параллельно защитницы собаки пытаются установить живодера, который это сделал.

    Как рассказала «Фонтанка» 30 марта Женя, в полицию о случившемся сообщили сразу же. Но без заявления дело не принимало серьезный оборот. Девушке сказали, что с ней свяжется участковый. Не дождавшись, она сегодня сама пошла в отдел.

    «И столкнулась со словами: «А у моего таракана лапку оторвали. Нечего делать?» Потому я решила обратиться за помощью в составлении заявления к человеку, которого порекомендовали. Сегодня вечером планировала подать в отдел», — рассказала девушка.

    По словам Евгении, в квартире, из которой предположительно выбросили Жулю, были мужчина и женщина. Первого госпитализировали с переломом ребер и сотрясением. Он успел сказать, что собаку ему дал друг на передержку.

    «Женщина, которая также проживает в этой квартире, взяла вину за травмы мужчины на себя. Мол, была ссора, и она его избила. При этом на вопрос о собаке ответила, что никакой собаки здесь (в квартире) никогда не было», — добавила девушка.

    Судя по записям с камеры видеонаблюдения, установленной напротив, собака могла упасть как раз из окна комнаты, в которой проживает женщина.

    «Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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    ЖиводерыСобака
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    Комментарии 8

    Гость30 Мар 2023 в 16:33
    "Могла", "выпала" и "выбросили" - это 3 разных слова. О чём статья то? Что нашли собаку, с которой неизвестно что произошло и сразу решили собирать деньги на лечение, из которых неизвестно сколько "прилипнет к рукам" собирательницы?

    Классика развода на бабки: дай денег мне чтобы я помогла им. "Дайте денег лошадке на корм. Лошадка голодная, ей здесь ещё 5 часов стоять. Сжальтесь над лошадкой. Не для себя прошу."
    +0−0
    Гость30 Мар 2023 в 16:32
    Эт X-kot с Мишей Микушиным бранились. Милые бранятся - только тешатся
    +0−0
    Гость30 Мар 2023 в 16:31
    Что с людьми творится? Ну, конечно бесконечное "это не я"
    +0−0
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