Укутал в полотенце и передал матери. Сотрудник ДПС принял роды у женщины на трассе в Псковской области

Сотруднику ДПС пришлось выступить в роли акушерки и помочь рожающей женщине в Псковской области. До перинатального центра ее довезти не успели, поэтому ребенок появился на свет прямо в машине на дороге Псков — Новый Изборск. Подробности 30 марта сообщает «МВД Медиа».
Старший инспектор Госавтоинспекции МО МВД России «Печорский» Константин Куденков патрулировал местность, когда к нему подъехал автомобиль «Рено». Водитель сообщил, что везет женщину на последних сроках беременности в больницу, но добраться быстро мешает плотный поток машин.
Пресс-служба МВД России
Инспектор вызвал бригаду скорой помощи, которая выехала им навстречу, а сам отправился лично сопровождать машину в роддом. Однако рожать женщина начала уже в пути. «Рено» остановился на обочине, после чего сотрудник ДПС подбежал к машине, связался с бригадой скорой помощи и под руководством врачей принял роды.
Полицейский укутал появившуюся на свет девочку в полотенце и передал матери. Подоспевшая скорая увезла женщину с ребенком в перинатальный центр. «В настоящее время их жизни и здоровью ничто не угрожает», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Отмечается, что недавно Константин Куденков сам впервые стал отцом. Он считает, что личный опыт ухода за новорожденным и помог ему действовать уверенно.