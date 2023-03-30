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    Укутал в полотенце и передал матери. Сотрудник ДПС принял роды у женщины на трассе в Псковской области

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    6 комментариев

    Сотруднику ДПС пришлось выступить в роли акушерки и помочь рожающей женщине в Псковской области. До перинатального центра ее довезти не успели, поэтому ребенок появился на свет прямо в машине на дороге Псков — Новый Изборск. Подробности 30 марта сообщает «МВД Медиа».

    Старший инспектор Госавтоинспекции МО МВД России «Печорский» Константин Куденков патрулировал местность, когда к нему подъехал автомобиль «Рено». Водитель сообщил, что везет женщину на последних сроках беременности в больницу, но добраться быстро мешает плотный поток машин.

    Пресс-служба МВД России

    Инспектор вызвал бригаду скорой помощи, которая выехала им навстречу, а сам отправился лично сопровождать машину в роддом. Однако рожать женщина начала уже в пути. «Рено» остановился на обочине, после чего сотрудник ДПС подбежал к машине, связался с бригадой скорой помощи и под руководством врачей принял роды.

    Полицейский укутал появившуюся на свет девочку в полотенце и передал матери. Подоспевшая скорая увезла женщину с ребенком в перинатальный центр. «В настоящее время их жизни и здоровью ничто не угрожает», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Отмечается, что недавно Константин Куденков сам впервые стал отцом. Он считает, что личный опыт ухода за новорожденным и помог ему действовать уверенно.

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    Комментарии 6

    Гость30 Мар 2023 в 16:36
    Молодец!Как же приятно читать такие новости!Помимо того,что полицейский решительный,человечный и умный,он ещё и симпатичный очень!Всего ему самого лучшего!
    +1−0
    Свободу Лёхе!30 Мар 2023 в 16:34
    Молодец капитан Куденков!
    +0−0
    Slava_Rossii230 Мар 2023 в 16:21
    Настоящий полицейский и хороший человек.
    Вот кого надо награждать медалями и продвигать по службе!
    +5−0
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