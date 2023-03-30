Укутал в полотенце и передал матери. Сотрудник ДПС принял роды у женщины на трассе в Псковской области

Сотруднику ДПС пришлось выступить в роли акушерки и помочь рожающей женщине в Псковской области. До перинатального центра ее довезти не успели, поэтому ребенок появился на свет прямо в машине на дороге Псков — Новый Изборск. Подробности 30 марта сообщает «МВД Медиа».

Старший инспектор Госавтоинспекции МО МВД России «Печорский» Константин Куденков патрулировал местность, когда к нему подъехал автомобиль «Рено». Водитель сообщил, что везет женщину на последних сроках беременности в больницу, но добраться быстро мешает плотный поток машин.