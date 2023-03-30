В Пермском крае пьяная женщина на «Весте» прокатила полицейского на капоте

Нетрезвая женщина за рулем «Лада Веста» прокатила на капоте инспектора ДПС в Пермском крае. Выяснилось, что подшофе она ездит не впервые, а административное и уголовное наказание не помогли ей оставить вредную привычку. Теперь водитель получила сразу два новых уголовных дела.

Как 30 марта сообщает краевое управление МВД, сотрудники Госавтоинспекции заметили автомобиль, который при обгоне пересек двойную сплошную, на 78-м километре автодороги «Болгары — Ю. Камский — Крылово». Требование об остановке водитель проигнорировал, инспекторы начали преследование.



ГУ МВД России по Пермскому краю

Через три километра «Веста» всё же остановилась на обочине, но тут же передумала. Наехав на полицейского так, что он оказался на капоте, машина снова пустилась наутёк. Инспектор смог спрыгнуть через 50 метров, после чего погоня продолжилась.

