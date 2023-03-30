В Пермском крае пьяная женщина на «Весте» прокатила полицейского на капоте

Нетрезвая женщина за рулем «Лада Веста» прокатила на капоте инспектора ДПС в Пермском крае. Выяснилось, что подшофе она ездит не впервые, а административное и уголовное наказание не помогли ей оставить вредную привычку. Теперь водитель получила сразу два новых уголовных дела.
Как 30 марта сообщает краевое управление МВД, сотрудники Госавтоинспекции заметили автомобиль, который при обгоне пересек двойную сплошную, на 78-м километре автодороги «Болгары — Ю. Камский — Крылово». Требование об остановке водитель проигнорировал, инспекторы начали преследование.
ГУ МВД России по Пермскому краю
Через три километра «Веста» всё же остановилась на обочине, но тут же передумала. Наехав на полицейского так, что он оказался на капоте, машина снова пустилась наутёк. Инспектор смог спрыгнуть через 50 метров, после чего погоня продолжилась.
Ещё через два километра полицейским всё-таки удалось прижать легковушку к обочине до полной остановки.
Выяснилось, что за рулём находилась женщина 1985 года рождения, у которой медосвидетельствование показало состояние алкогольного опьянения.
Ранее женщину уже лишали прав за езду на машине в нетрезвом состоянии, позже была осуждена за пьяное вождение по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.
Водитель получила семь административных протоколов и два уголовных дела. Одно за повторное появление за рулем в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 264.1 УК РФ), а второе за применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Женщина находится под подпиской о невыезде.