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    Скорая попала в смертельное ДТП в Башкирии: две машины легли на бок в кювете

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    Фото: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
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    Серьезная авария с участием автомобиля скорой помощи произошла утром 30 марта в республике Башкортостан. Есть погибший и несколько пострадавших.

    На 33-м километре дороги Стерлитамак — Раевка, на перекрестке возле села Услыбаш, столкнулись Ford Fiesta и УАЗ скорой помощи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС республики. Обе машины вылетели в кювет и опрокинулись на бок, обе сильно повреждены.

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    По предварительным данным, водитель «Форда» от полученных травм скончался на месте, а водитель и двое пассажиров «буханки» получили травмы, сообщил в своем телеграм-канале глава УГИБДД Башкортостана Владимир Севастьянов. Пострадавших госпитализировали. СК республики ходатайствовал о передаче материалов по факту ДТП из органов внутренних дел в следственный отдел.

    Фото: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

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