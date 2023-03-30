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    Контрактника из Севастополя приговорили к 9 годам колонии за дезертирство

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    25 комментариев

    Крымский гарнизонный суд приговорил военного к девяти годам колонии строгого режима за дезертирство. Об этом 30 марта говорится в сообщении на сайте суда.

    «Военнослужащий Н. осужден по ч. 3 ст. 338 УК РФ («Дезертирство, совершенное в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий») к лишению свободы на срок девять лет», — сказано в публикации.

    Контрактник в сентябре 2022 года служил в одной из воинских частей в Севастополе. Затем он покинул воинскую часть самовольно и переехал в один из населенных пунктов Крыма. Его задержали в январе 2023 года.

    Военный свою вину признал в ходе заседания суда. Свои действия он объяснил тем, что не хотел участвовать в спецоперации и проходить военную службу.

    «Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке», — уточнила пресс-служба суда.

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    Комментарии 25

    Martin_5e4cee53453d330 Мар 2023 в 16:14
    ... чота проспал я грешный - военное положение кто вводил в России? И военное время не пойму из какого распоряжения нарисовалось. Судьям военным такси или шашечки важнее?
    +0−0
    фру30 Мар 2023 в 15:49
    А дезертирство, в принципе, возможно в мирное время? Или для контрактников возможно?
    +1−0
    Гость30 Мар 2023 в 15:40
    Зачем суд, зачем апелляция? Сразу передать Е.Пригожину, а там железная дисциплина, кувалда, и в первые ряды штурмовой группы ...
    +0−0
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