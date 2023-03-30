Контрактника из Севастополя приговорили к 9 годам колонии за дезертирство

Крымский гарнизонный суд приговорил военного к девяти годам колонии строгого режима за дезертирство. Об этом 30 марта говорится в сообщении на сайте суда.

«Военнослужащий Н. осужден по ч. 3 ст. 338 УК РФ («Дезертирство, совершенное в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий») к лишению свободы на срок девять лет», — сказано в публикации.



Контрактник в сентябре 2022 года служил в одной из воинских частей в Севастополе. Затем он покинул воинскую часть самовольно и переехал в один из населенных пунктов Крыма. Его задержали в январе 2023 года.

