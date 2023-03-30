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    В Хабаровском крае троих мужчин задержали за попытку продать тушу амурского тигра

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    1 комментарий

    Тушу амурского тигра попытались незаконно сбыть в Хабаровском крае. Покупатель действовал по указанию ФСБ, а трое продавцов были задержаны при получении денег, сообщает 30 марта Следственный комитет России.

    По информации СК, мертвого тигра привезли на машине к перегону «Хабаровск II — Красная речка» Дальневосточной железной дороги. За хищника они планировали выручить 700 тысяч рублей.

    Пресс-служба Следственного комитета России

    Возбуждено уголовное дело о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ). Дома у подозреваемых провели обыски. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

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    Комментарии 1

    Гость30 Мар 2023 в 14:28
    Тигр был настоящим, не фейковым?
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