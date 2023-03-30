В Хабаровском крае троих мужчин задержали за попытку продать тушу амурского тигра

Тушу амурского тигра попытались незаконно сбыть в Хабаровском крае. Покупатель действовал по указанию ФСБ, а трое продавцов были задержаны при получении денег, сообщает 30 марта Следственный комитет России.
По информации СК, мертвого тигра привезли на машине к перегону «Хабаровск II — Красная речка» Дальневосточной железной дороги. За хищника они планировали выручить 700 тысяч рублей.
Пресс-служба Следственного комитета России
Возбуждено уголовное дело о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных (