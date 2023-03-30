Петербургская полиция задержала «пародиста», который звонил чиновникам и просил денег «в долг» от лица важных людей

Петербургские полицейские задержали жителя Новороссийска, которого подозревают в обмане региональных чиновников и руководителей образовательных организаций. Он якобы брал у них деньги «в долг», звоня от имени представителей федеральных ведомств.



Уже возбуждены два уголовных дела о мошенничестве, сообщает 30 марта официальный представитель МВД Ирина Волк. Одна из потерпевших — замдиректора госучреждения дополнительного профессионального образования в Москве, другой — руководитель регионального управления Россельхознадзора. Предварительно известно, что на своих «пародиях» фигурант заработал 165 тысяч рублей.