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    Петербургская полиция задержала «пародиста», который звонил чиновникам и просил денег «в долг» от лица важных людей

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    8 комментариев

    Петербургские полицейские задержали жителя Новороссийска, которого подозревают в обмане региональных чиновников и руководителей образовательных организаций. Он якобы брал у них деньги «в долг», звоня от имени представителей федеральных ведомств.

    Уже возбуждены два уголовных дела о мошенничестве, сообщает 30 марта официальный представитель МВД Ирина Волк. Одна из потерпевших — замдиректора госучреждения дополнительного профессионального образования в Москве, другой — руководитель регионального управления Россельхознадзора. Предварительно известно, что на своих «пародиях» фигурант заработал 165 тысяч рублей.

    Следствие полагает, что к делу задержанный подходил серьезно: изучал структуру органов власти и старательно копировал голоса и манеру общения людей, за которых себя выдавал. Для этого он изучал видео- и аудиозаписи из интернета.

    Из квартиры подозреваемого изъяли сим-карты, средства связи и другие интересные для следствия предметы. Предварительное расследование продолжается, мужчину арестовали.

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    Комментарии 8

    Гость30 Мар 2023 в 14:37
    А чиновник белый и пушистый))))) не виноватый он
    +0−0
    Заливщик голосовых планок30 Мар 2023 в 14:20
    Чиновников обижать нельзя! Пенсов - можно!
    +1−0
    Steklo30 Мар 2023 в 14:20
    Галкин вернулся?
    +0−1
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