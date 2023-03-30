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    В Пулково было тревожно. Там нашли предмет, похожий на гранату

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    1 комментарий

    Сотрудники Пулково нашли в вещах посетительницы подозрительный предмет. По данным «Фонтанки», он был похож на корпус гранаты, но все оказалось не так страшно.

    Пугающую вещь нашли при досмотре утром 30 марта. Впоследствии оказалось, что женщина пронесла в аэропорт не боеприпас, а всего лишь внешне схожий макет.

    В пресс-службе Управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу подтвердили, что в аэропорту был обнаружен подозрительный предмет. Впрочем, по данным ведомства, на гранату он был не похож и оказался неопасным.

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    Комментарии 1

    Гость30 Мар 2023 в 13:21
    Просто инспекторы по проверке в Пулково хорошо смотивированы - за нахождение плохих веществ и тому подобной прочей запрещенки получают премию до 30% оклада. Инфа прямо из отдела кадров)))
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