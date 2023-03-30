Программа льготного автокредитования возобновляется, но не для всех

Минпромторг России объявил о возобновлении программы льготного автокредитования. Она будет доступна только для нескольких групп граждан, включая участников боевых действий на Украине.



«В 2023 году она продолжит действовать для групп граждан, которые наиболее остро нуждаются в поддержке: медицинских работников, работников сферы образования, мобилизованных, добровольцев и военнослужащих по контракту, принимающих участие в СВО, а также членов их семей», — говорится в сообщении министерства.

По программе льготного автокредитования можно приобрести отечественные автомобили стоимостью до 2 миллионов рублей. Базовая скидка на первоначальный взнос составляет 20%, а для жителей Дальневосточного федерального округа — 25%. Скидка на электромобили при этом для всех категорий заемщиков равна 25%, но не может превысить 625 тысяч рублей.