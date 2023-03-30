Легковая машина полыхает на Косыгина прямо посреди дороги

Автомобильный пожар утром 30 марта затрудняет движение по проспекту Косыгина у улицы Осипенко, напротив магазина «Народный». О пожаре сообщают очевидцы в редакцию «Фонтанки» и в «Яндекс.Картах».
Легковой автомобиль загорелся на проезжей части, в среднем ряду. Как видно на кадрах с места, прибыли пожарные и ГИБДД.
читатель «Фонтанки»
Затор на Косыгина пока относительно небольшой.
UPD. По данным ГУ МЧС по Петербургу, вызов на Косыгина, 26, поступил в 9:48. Два пожарных расчёта (10 человек) ликвидировали возгорание в 10:01. Огонь уничтожил «Пежо» практически полностью. Сведения о пострадавших не поступали.