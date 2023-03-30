Легковая машина полыхает на Косыгина прямо посреди дороги

Автомобильный пожар утром 30 марта затрудняет движение по проспекту Косыгина у улицы Осипенко, напротив магазина «Народный». О пожаре сообщают очевидцы в редакцию «Фонтанки» и в «Яндекс.Картах».



Легковой автомобиль загорелся на проезжей части, в среднем ряду. Как видно на кадрах с места, прибыли пожарные и ГИБДД.

