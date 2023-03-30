    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -8

    1 м/с, зап

    761мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd76.98eur83.49

    Лишенного прав жителя Купчино задержали после погони со стрельбой

    397
    2 комментария

    Сотрудникам ДПС пришлось погоняться за нарушителем в Невском районе Петербурга. Остановили мужчину только пять выстрелов в воздух.

    Водителя-лихача, который превышал скорость и не соблюдал дистанцию, полицейские заметили на Искровском проспекте, сообщает 30 марта пресс-служба петербургского главка. Требование остановиться он проигнорировал, сотрудники ДПС начали преследование.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    В ходе погони автомобиль постоянно увеличивал скорость. На пересечении проспекта Большевиков и улицы Народной попал в ДТП, столкнувшись с легковушкой, которой не предоставил преимущество. Авария водителя не остановила, тогда полицейские решили применить табельное оружие. Два предупредительных выстрела в воздух охладили пыл нарушителя, он наконец затормозил, выскочил их машины и пустился наутек.

    Преследуя убегающего водителя, инспектор ДПС сделал ещё три выстрела в воздух, после чего тот остановился и был задержан.

    Нарушителем оказался 36-летний житель Фрунзенского района. Выяснилось, что задержанный в 2022 году был лишён водительских прав.

    В отношении водителя составлено три административных протокола. Автомобиль помещён на штрафстоянку.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Shaloon_7030 Мар 2023 в 10:06
    Автомобиль конфисковать, "лишенцу" - срок!!!
    +0−0
    А1357930 Мар 2023 в 10:06
    Машину-то хоть конфискуют или окажется оформленной на какую-нибудь бабушку и будет этот ездун колесить дальше?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close