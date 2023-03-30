Лишенного прав жителя Купчино задержали после погони со стрельбой

Сотрудникам ДПС пришлось погоняться за нарушителем в Невском районе Петербурга. Остановили мужчину только пять выстрелов в воздух.
Водителя-лихача, который превышал скорость и не соблюдал дистанцию, полицейские заметили на Искровском проспекте, сообщает 30 марта пресс-служба петербургского главка. Требование остановиться он проигнорировал, сотрудники ДПС начали преследование.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
В ходе погони автомобиль постоянно увеличивал скорость. На пересечении проспекта Большевиков и улицы Народной попал в ДТП, столкнувшись с легковушкой, которой не предоставил преимущество. Авария водителя не остановила, тогда полицейские решили применить табельное оружие. Два предупредительных выстрела в воздух охладили пыл нарушителя, он наконец затормозил, выскочил их машины и пустился наутек.
Преследуя убегающего водителя, инспектор ДПС сделал ещё три выстрела в воздух, после чего тот остановился и был задержан.
Нарушителем оказался 36-летний житель Фрунзенского района. Выяснилось, что задержанный в 2022 году был лишён водительских прав.
В отношении водителя составлено три административных протокола. Автомобиль помещён на штрафстоянку.