В Калуге задержали юную налётчицу на продуктовый магазин

Юную жительницу Калуги задержали по подозрению в разбойном нападении на продуктовый магазин. Предполагаемой налетчице всего 16 лет, сообщает Следственный комитет региона 30 марта.



По данным СК, 26 марта подросток пришла в магазин и похитила продукты. Сотрудники попытались остановить ее на выходе. Тогда девочка, по предварительной информации, выхватила нож и ударила одну из продавщиц в шею, после чего сбежала.



Возбуждено уголовное по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбойное нападение, совершенное с применением насилия и оружия»). Проводятся следственные действия.

