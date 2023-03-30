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    В Калуге задержали юную налётчицу на продуктовый магазин

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    12 комментариев

    Юную жительницу Калуги задержали по подозрению в разбойном нападении на продуктовый магазин. Предполагаемой налетчице всего 16 лет, сообщает Следственный комитет региона 30 марта.

    По данным СК, 26 марта подросток пришла в магазин и похитила продукты. Сотрудники попытались остановить ее на выходе. Тогда девочка, по предварительной информации, выхватила нож и ударила одну из продавщиц в шею, после чего сбежала.

    Возбуждено уголовное по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбойное нападение, совершенное с применением насилия и оружия»). Проводятся следственные действия.

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    Комментарии 12

    Zet30 Мар 2023 в 10:13
    Ну пару лет теперь питание по расписанию будет...
    +0−0
    27732961130 Мар 2023 в 10:05
    Не каждая баба носит с собой нож, значит уже имеет опыт в его применение
    +0−0
    Бородин А.В.30 Мар 2023 в 10:02
    Лютая девка
    +0−0
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