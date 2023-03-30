Эрдоган допустил визит Путина в Турцию в конце апреля. Кремль не обнадёживает

Президент Турции Тайип Эрдоган не теряет надежды увидеть российского лидера в своей стране в ближайший месяц. В Кремле не спешат обнадёживать.

О возможности увидеть Владимира Путина в Турции Эрдоган заявил в интервью телеканалу A Haber. Он рассчитывает встретиться с российским коллегой на церемонии загрузки ядерного топлива на первую в стране АЭС «Аккую» в Мерсине - лично или в режиме телеконференции.

«Возможно, 27-го приедет Путин, или мы вместе подключимся через онлайн-систему и сделаем первый шаг», — цитирует Эрдогана издание.