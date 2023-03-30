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    Эрдоган допустил визит Путина в Турцию в конце апреля. Кремль не обнадёживает

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    Президент Турции Тайип Эрдоган не теряет надежды увидеть российского лидера в своей стране в ближайший месяц. В Кремле не спешат обнадёживать.

    О возможности увидеть Владимира Путина в Турции Эрдоган заявил в интервью телеканалу A Haber. Он рассчитывает встретиться с российским коллегой на церемонии загрузки ядерного топлива на первую в стране АЭС «Аккую» в Мерсине - лично или в режиме телеконференции.

    «Возможно, 27-го приедет Путин, или мы вместе подключимся через онлайн-систему и сделаем первый шаг», — цитирует Эрдогана издание.

    Турецкая пресса ждёт Путина с начала недели. DikGazete сообщило, что Анкара уже завершила подготовку, и, как ожидается, президенты обсудят партнёрство в различных сферах и посетят пострадавшие от землетрясений регионы. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что информация о подготовке визита Путина в Турцию не соответствует действительности.

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    Реджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин
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