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    Временное закрытие не прошло даром. «Вкусно - и точка» закончила 2022 год с убытком в 11 миллиардов

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    16 комментариев

    Компания «Система ПБО», управляющая сетью ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», впервые после переименования отчиталась о результатах по итогам года. Она закончила 2022 год с чистым убытком в 11,3 млрд рублей против чистой прибыли в 2 млрд рублей в 2021 году, следует из отчета.

    При этом выручка компании за тот же период составила 73,5 млрд рублей, что лишь на 2,3% меньше, чем годом ранее.

    Как сообщает ТАСС, в пресс-службе компании отметили, что сравнение показателей 2022 и 2021 года некорректно, потому что в прошедшем году рестораны сети были закрыты с середины марта до июня и постепенно перезапускались вплоть до конца сентября. К тому же, фирма вложилась в ребрендинг всех 850 точек.

    «Если к концу июня у нас работало около 200 предприятий по всей стране, то сейчас их количество превышает 850. Компания много инвестировала в переоткрытие предприятий: ребрендинг, расширение штата сотрудников. Кроме того, ряд позиций меню и некоторые сервисы, например, доставка, также были перезапущены не сразу», — подчеркнули в компании.

    Там добавили, что результаты за январь-февраль 2023 года выше, чем были в аналогичном периоде 2022 года, а показатели марта 2023 года — выше чем в марте 2021-го.

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    Комментарии 16

    Свободу Лёхе!30 Мар 2023 в 01:09
    Я не экономист, поэтому.., мне кажется, тут дело не совсем в деньгах, но - в Философии! ) Деньги - на втором месте..) - Почему ты так думаешь? - Ну, потому, что McDonald’s был мне - безразличен, но ребёнка.. - как магнитом туда тянуло! Видимо, каким-то образом, сама обстановка ему нравилась, так ск. - сам Процесс! ) - Скорость и Лёгкость Обслуживания? ) - Видимо..) - Говорят, работать там непросто было, люди - как роботы..) - Ничего не знаю об этом но, допускаю, как у О.Генри - 6 долларов в неделю (условно, разумеется!)) но, ведь всё крутилось и вертелось! - Эй-эй, к чему ты клонишь?! - К тому, что вернёмся мы к.. Советской столовой! ) - Может, всё же, Падишах?..) - 50%/50%) - Ну, согласись, Советская столовая тебе - ближе! - Сила Привычки! - О.Генри? - Да) - Ага, попался, в Советских Ресторанах ты Питался! - В Детстве, Господи! - Ну, вот, поэтому и понял ты, в чём Философия.. Ребёнка! ) - Сдаюсь..)
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