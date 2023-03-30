Временное закрытие не прошло даром. «Вкусно - и точка» закончила 2022 год с убытком в 11 миллиардов

Компания «Система ПБО», управляющая сетью ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», впервые после переименования отчиталась о результатах по итогам года. Она закончила 2022 год с чистым убытком в 11,3 млрд рублей против чистой прибыли в 2 млрд рублей в 2021 году, следует из отчета.

При этом выручка компании за тот же период составила 73,5 млрд рублей, что лишь на 2,3% меньше, чем годом ранее.

Как сообщает ТАСС, в пресс-службе компании отметили, что сравнение показателей 2022 и 2021 года некорректно, потому что в прошедшем году рестораны сети были закрыты с середины марта до июня и постепенно перезапускались вплоть до конца сентября. К тому же, фирма вложилась в ребрендинг всех 850 точек.