Путин освободил от должности первого замглавы МЧС Александра Чуприяна

Президент Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности первого заместителя главы МЧС Александра Чуприяна. Документ опубликован 29 марта на официальном портале правовой информации. Указ уже вступил в силу.
Александр Чуприян занимал должность первого заместителя главы чрезвычайного ведомства с июня 2018 года. После гибели Евгения Зиничева в сентябре 2021 года Чуприян был назначен временно исполняющим обязанности главы МЧС. Он руководил ведомством до 25 мая 2022 года, когда новым министром стал Александр Куренков.