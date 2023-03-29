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    Путин освободил от должности первого замглавы МЧС Александра Чуприяна

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    Президент Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности первого заместителя главы МЧС Александра Чуприяна. Документ опубликован 29 марта на официальном портале правовой информации. Указ уже вступил в силу.

    Александр Чуприян занимал должность первого заместителя главы чрезвычайного ведомства с июня 2018 года. После гибели Евгения Зиничева в сентябре 2021 года Чуприян был назначен временно исполняющим обязанности главы МЧС. Он руководил ведомством до 25 мая 2022 года, когда новым министром стал Александр Куренков.

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    МЧСАлександр ЧуприянВладимир Путин
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