На Димитрова «свидание» с трактором добавило проблем водителю и пассажирам автобуса

Брошенная на борьбу с рекордным снегопадом техника временно потеряла бойца во Фрунзенском районе Петербурга 29 марта. Причиной стало ДТП.
Последствия аварии показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». По словам очевидца, автобус догнал трактор на улице Димитрова в сторону Будапештской.
Дорожное происшествие не спровоцировало пробку, но добавило хлопот пассажирам. Судя по видео, маршрут №54 опустел, возвращавшимся домой пришлось искать другой транспорт.
Автобус в ближайшее время на маршрут не вернётся. На кадрах видно разбитое лобовое стекло.
В «Пассажиравтотрансе» «Фонтанке» сообщили, что пострадавших в аварии нет. Причины случившегося выясняют.