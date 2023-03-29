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    На Димитрова «свидание» с трактором добавило проблем водителю и пассажирам автобуса

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    Брошенная на борьбу с рекордным снегопадом техника временно потеряла бойца во Фрунзенском районе Петербурга 29 марта. Причиной стало ДТП.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Последствия аварии показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». По словам очевидца, автобус догнал трактор на улице Димитрова в сторону Будапештской.

    Дорожное происшествие не спровоцировало пробку, но добавило хлопот пассажирам. Судя по видео, маршрут №54 опустел, возвращавшимся домой пришлось искать другой транспорт.

    Автобус в ближайшее время на маршрут не вернётся. На кадрах видно разбитое лобовое стекло.

    В «Пассажиравтотрансе» «Фонтанке» сообщили, что пострадавших в аварии нет. Причины случившегося выясняют.

    Фото: Андрей/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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