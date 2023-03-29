В Ленобласти задержали юношу, который мог готовить наркотики в арендованном гараже

В деревне Рапполово задержали 19-летнего молодого человека, которого подозревают в изготовлении синтетических наркотиков. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.



Полицейские остановили юношу на Сосновой улице. В этот момент при себе у него было два свёртка с запрещённым порошком, который весил больше шести килограммов.

Предполагаемый злоумышленник арендовал гараж в Московском районе Петербурга. Там нашли ещё более 20 килограммов аналогичного вещества, расфасованного по пластиковым контейнерам и пакетам.

