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    Курьеры и самокаты не вывозят. Как Петербург пережил рекордный снегопад, которого не было даже зимой

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    Михаил Огнев, Сергей Михайличенко, Дарья Драй

    В Петербурге сегодня снежно. Кажется, что таких обильных осадков город не видел с начала зимы. Что в целом практически правда: за сутки 28 марта, по данным комитета по благоустройству, выпало 9,2 сантиметра снега. И это без малого рекорд 2023 года.

    Досталось от непогоды всем: мамочки с колясками буксуют в парках и на тротуарах, автомобилисты не знают, куда деться от не выдерживающих тяжести бытия деревьев. Самокаты встали — сервис кикшеринга на время отключил возможность аренды, доставки продуктов предупреждают о вероятных задержках.

    Как со всем этим справляются жители Петербурга, смотрите в нашей видеоновости.

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