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    45% квартир на первичном рынке в Петербурге покупают в новостройках высокой стадии готовности

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    Почти половина, а точнее — 45% всех проданных в прошлом году квартир в сегменте комфорт-класса находилось в жилых комплексах, которые планируют ввести в эксплуатацию не позднее 4-го квартала 2023 года. По данным исследования «Петербургской недвижимости», по сравнению с 2021 годом доля сделок с квартирами в строящихся ЖК на стадии готовности более 80% увеличилась на 8 п. п. и составила 39%.

    — Чем ближе срок завершения строительства, тем выше узнаваемость проекта и больше информации о его реальных характеристиках, — пояснила руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. — В случае с проектами КОТ покупатель позитивно реагирует на благоустройство и появление объектов инфраструктуры в более ранних очередях. Кроме того, дома с близким вводом в эксплуатацию покупатели выбирают, чтобы быстрее переехать и минимизировать риски, так как это почти готовый дом от застройщика с большим стажем работы.

    По словам экспертов, интерес к покупке жилья в корпусах на высокой стадии готовности вырос не только на рынке новостроек Санкт-Петербурга, но и в Ленинградской области. При этом по всей петербургской агломерации доля квартир, приобретенных на этапе котлована, сохраняется примерно на уровне одной пятой доли от всех сделок.

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