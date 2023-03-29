45% квартир на первичном рынке в Петербурге покупают в новостройках высокой стадии готовности

Почти половина, а точнее — 45% всех проданных в прошлом году квартир в сегменте комфорт-класса находилось в жилых комплексах, которые планируют ввести в эксплуатацию не позднее 4-го квартала 2023 года. По данным исследования «Петербургской недвижимости», по сравнению с 2021 годом доля сделок с квартирами в строящихся ЖК на стадии готовности более 80% увеличилась на 8 п. п. и составила 39%.



— Чем ближе срок завершения строительства, тем выше узнаваемость проекта и больше информации о его реальных характеристиках, — пояснила руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. — В случае с проектами КОТ покупатель позитивно реагирует на благоустройство и появление объектов инфраструктуры в более ранних очередях. Кроме того, дома с близким вводом в эксплуатацию покупатели выбирают, чтобы быстрее переехать и минимизировать риски, так как это почти готовый дом от застройщика с большим стажем работы.