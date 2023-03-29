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    Чистая прибыль Группы «Эталон» за прошлый год выросла в 4 раза, до 13 млрд рублей

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    По итогам 2022 года валовая прибыль Группы «Эталон» увеличилась с 27,8 млрд до 28,2 млрд руб. Как сообщают в компании, за счет заключения сделки с «ЮИТ» чистая прибыль за год выросла более чем в 4 раза и достигла рекордных 13 млрд рублей.

    Также, согласно итоговой отчетности, объем выручки девелопера за 2022 год составил 80,6 млрд рублей. Валовая прибыль до распределения стоимости приобретения активов (PPA) за период составила 30,5 млрд рублей. Валовая рентабельность до PPA увеличилась на 2 п. п., до 38%.

    Накопленная сумма на счетах эскроу также увеличилась по сравнению с 2021 годом и достигла 60,4 млрд рублей.

    Как уточнил президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина, в 2022 году компания сосредоточилась на приобретении других игроков с привлекательным земельным банком, а также на технологической трансформации бизнеса, чтобы в итоге снизить себестоимость проектов.

    — Средняя ставка по кредитному портфелю снизилась с 6,5% на конец 2021 года до 5,2% на 31 декабря 2022 года, — добавил вице-президент Группы «Эталон» по экономике и финансам Илья Косолапов. — При этом раскрытие счетов эскроу по введенным в эксплуатацию корпусам высвободило дополнительную ликвидность, которая позволила приобрести новые активы и заняться развитием технологий.

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