Чистая прибыль Группы «Эталон» за прошлый год выросла в 4 раза, до 13 млрд рублей

По итогам 2022 года валовая прибыль Группы «Эталон» увеличилась с 27,8 млрд до 28,2 млрд руб. Как сообщают в компании, за счет заключения сделки с «ЮИТ» чистая прибыль за год выросла более чем в 4 раза и достигла рекордных 13 млрд рублей.



Также, согласно итоговой отчетности, объем выручки девелопера за 2022 год составил 80,6 млрд рублей. Валовая прибыль до распределения стоимости приобретения активов (PPA) за период составила 30,5 млрд рублей. Валовая рентабельность до PPA увеличилась на 2 п. п., до 38%.



Накопленная сумма на счетах эскроу также увеличилась по сравнению с 2021 годом и достигла 60,4 млрд рублей.

