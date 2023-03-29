В Петербурге мужчина устроил в ресторане скандал с метанием посуды. Он ушёл в компании полицейских и воздушного шара

В одном из ресторанов в Приморском районе Петербурга поднимали брошенные стулья и убирали осколки посуды. «Грязь» после себя оставил посетитель, разозлившийся, как ни странно, из-за ПДД. Об этом случае 29 марта сообщил читатель «Фонтанки».



Накануне вечером в Kazan-Mangal на Долгоозёрной улице, 14, в ТРК «Пять Озёр», обслуживали мужчину 40–45 лет на вид. Гость поужинал, сделал дополнительный заказ «навынос», а затем попросил официанта заказать для него такси.