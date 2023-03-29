В Петербурге мужчина устроил в ресторане скандал с метанием посуды. Он ушёл в компании полицейских и воздушного шара

В одном из ресторанов в Приморском районе Петербурга поднимали брошенные стулья и убирали осколки посуды. «Грязь» после себя оставил посетитель, разозлившийся, как ни странно, из-за ПДД. Об этом случае 29 марта сообщил читатель «Фонтанки».
Накануне вечером в Kazan-Mangal на Долгоозёрной улице, 14, в ТРК «Пять Озёр», обслуживали мужчину 40–45 лет на вид. Гость поужинал, сделал дополнительный заказ «навынос», а затем попросил официанта заказать для него такси.
«Фонтанка.ру»
«Посетитель потребовал, чтобы машину подали ко входу, но сделать это было невозможно. Там находится тротуар, и сотрудник вежливо объяснил ему, что автомобилям запрещено по ним двигаться. Это и стало причиной агрессии», — рассказал собеседник «Фонтанки», уточнив, что мужчина был пьян.
Метание стула и полёт посуды со столов зафиксировали камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, успокоить мужчину пытались не только работники заведения, но и другие посетители, которым не посчастливилось оказаться рядом. Из ресторана его выводили полицейские. Незнакомец неохотно шёл по лестнице, прихватив воздушный шар.
«На мужчину составлен протокол по 20.1 статье КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). По данному факту участковым проводится проверка», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.