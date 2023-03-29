В Петербурге осуждены иностранцы, вымогавшие деньги у геев-соотечественников

Суд в Петербурге огласил приговор в отношении трех граждан Узбекистана и одного гражданина Киргизии. Мужчины признаны виновными в шантаже, разбое, похищении документов и людей. Об этом 29 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
В конце июля 2021 года соучастники придумали вымогать деньги у граждан Узбекистана под угрозой распространения информации об их нетрадиционной ориентации. Для этого фигуранты сняли квартиру, укомплектовали ее скрытыми камерами. Один из мужчин знакомился с соотечественниками и приглашал их заняться сексом. Далее в квартиру заходили трое других участников группы, сообщали о съемке и требовали деньги.
«В случае гипотетического отказа от уплаты денежных средств, фигуранты предусматривали возможность перемещения потерпевших во Всеволожский район ЛО, ожидая передачи им денежных средств в сумме 500 000 рублей, обеспечивая постоянную охрану», — говорится в сообщении пресс-службы судов.
Один потерпевший, которого похитили, смог сбежать. До этого фигуранты забрали у него имущество на 13,5 тысяч рублей. Второй потерпевший согласился передать деньги и был выпущен из квартиры, но без личных вещей на сумму более 58 тысяч рублей.
Больших денег соучастники шантажом заработать не смогли, но заработали от 6 лет 9 месяцев до 8 лет в колонии строго режима.