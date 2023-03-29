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    Малый и средний бизнес в Петербурге сможет выкупать городское движимое имущество

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    В Петербурге некрупный бизнес получит преимущественное право выкупа движимого имущества, которое предприниматели арендуют у города. Соответствующий законопроект Заксобрание приняло 29 марта в первом чтении.

    Автором инициативы является комитет по законодательству. Его глава, единоросс Всеволод Беликов, презентуя законопроект, рассказал, что аудитория, которой коснется нововведение, — это 359 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса.

    Малый и средний бизнес получит возможность выкупать не только недвижимое, но и движимое имущество, которое арендует непрерывно в течение года. На выкуп может предоставляться рассрочка в 3 года.

    Депутат от «Справедливой России — За правду!» Андрей Алескеров поинтересовался, насколько эффективна и будет ли работать эта мера поддержки, так как в основном речь идет об автотранспорте. Беликов ответил, что в реестре движимого имущества также будут учтены объекты НТО.

    Коллега Алескерова по фракции, депутат Михаил Амосов заметил, что видит коррупциогенные факторы. «Когда кто-то передает автомобиль, и потом этот автомобиль в рассрочку предприниматель по какой-то смешной цене получает», — привел пример Амосов. В ответ Беликов заявил, что этого не позволяет делать существующая система надзора и контроля — «нравственный императив петербургского бизнеса и петербургского чиновничества». «Прямо вижу, как покупают Bentley за 5 тысяч рублей», — заметил он.

    «По поводу нравственности, Всеволод Федорович, не искушайте, и все будет нормально. Поэтому тут нужно поаккуратнее», — заметил глава парламента Александр Бельский.

    Коммунист Александр Рассудов рассказал, что реестр движимого имущества Петербурга уже существует. В основном, в реестре объекты энергетики, сетевое хозяйство, дорожная и уборочная техника, добавил депутат и спросил, а не получится ли так, что город останется без ключевых элементов городского хозяйства.

    Ирина Иванова из фракции КПРФ вступилась за законопроект. По ее словам, полномочия будут отданы исполнительной власти и предположила, что после принятия инициативы Смольный должен разработать перечень того, что можно будет выкупать. Парламентарий высказала мнение, что НТО, речные понтоны и уборочная техника не должны входить в этот перечень.

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