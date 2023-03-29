Малый и средний бизнес в Петербурге сможет выкупать городское движимое имущество

В Петербурге некрупный бизнес получит преимущественное право выкупа движимого имущества, которое предприниматели арендуют у города. Соответствующий законопроект Заксобрание приняло 29 марта в первом чтении.

Автором инициативы является комитет по законодательству. Его глава, единоросс Всеволод Беликов, презентуя законопроект, рассказал, что аудитория, которой коснется нововведение, — это 359 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса.

Малый и средний бизнес получит возможность выкупать не только недвижимое, но и движимое имущество, которое арендует непрерывно в течение года. На выкуп может предоставляться рассрочка в 3 года.



Депутат от «Справедливой России — За правду!» Андрей Алескеров поинтересовался, насколько эффективна и будет ли работать эта мера поддержки, так как в основном речь идет об автотранспорте. Беликов ответил, что в реестре движимого имущества также будут учтены объекты НТО.



Коллега Алескерова по фракции, депутат Михаил Амосов заметил, что видит коррупциогенные факторы. «Когда кто-то передает автомобиль, и потом этот автомобиль в рассрочку предприниматель по какой-то смешной цене получает», — привел пример Амосов. В ответ Беликов заявил, что этого не позволяет делать существующая система надзора и контроля — «нравственный императив петербургского бизнеса и петербургского чиновничества». «Прямо вижу, как покупают Bentley за 5 тысяч рублей», — заметил он.

