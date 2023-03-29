Прокурор попросил 9,5 лет колонии для копателя из Петербурга за фейки про ВС РФ

Прокурор попросил наказать копателя Олега Белоусова 9,5 годами в ИК общего режима. О завершении прений по уголовному делу 29 марта сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.



По материалам дела, в апреле 2022 года мужчина опубликовал в одном из сообществ во «ВКонтакте» «заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ против мирного населения в ходе специальной военной операции на Украине».

Сторона обвинения также попросила на пять лет лишить Белоусова права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.