    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Снег

    Ощущается как -5

    2 м/с, с-з

    758мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd76.59eur82.78

    Прокурор попросил 9,5 лет колонии для копателя из Петербурга за фейки про ВС РФ

    2443
    14 комментариев

    Прокурор попросил наказать копателя Олега Белоусова 9,5 годами в ИК общего режима. О завершении прений по уголовному делу 29 марта сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

    По материалам дела, в апреле 2022 года мужчина опубликовал в одном из сообществ во «ВКонтакте» «заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ против мирного населения в ходе специальной военной операции на Украине».

    Сторона обвинения также попросила на пять лет лишить Белоусова права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

    Защитник указывал на отсутствие состава преступления и настаивал, что петербуржца стоит оправдать.

    Олег Белоусов, как и прежде, отказался признавать вину. По его словам, у следствия ложные выводы, сделанные на выдернутых из контекста фразах. Он добавил, что «никого ни к чему не призывал, потерпевших нет, никому зла не желал».

    Копателя обвиняют в преступлениях по второй части 207.3 и 280 статей УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

    «Фонтанка» писала, что сотрудники петербургского Центра «Э» задержали мужчину в июне прошлого года. У петербуржца изъяли мобильный телефон, ноутбук, патроны времен ВОВ, нож, немецкие геральдические знаки. Последние находки он, кстати, не скрывал: каждую извлеченную из земли плашку или жетон публиковал на своей странице в соцсети. Задержание, в ходе которого дверь в квартиру мужчины «вырвали с мясом», попало на видео.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ15
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close