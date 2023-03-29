Прокурор попросил 9,5 лет колонии для копателя из Петербурга за фейки про ВС РФ

Прокурор попросил наказать копателя Олега Белоусова 9,5 годами в ИК общего режима. О завершении прений по уголовному делу 29 марта сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
По материалам дела, в апреле 2022 года мужчина опубликовал в одном из сообществ во «ВКонтакте» «заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ против мирного населения в ходе специальной военной операции на Украине».
Сторона обвинения также попросила на пять лет лишить Белоусова права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.
Защитник указывал на отсутствие состава преступления и настаивал, что петербуржца стоит оправдать.
Олег Белоусов, как и прежде, отказался признавать вину. По его словам, у следствия ложные выводы, сделанные на выдернутых из контекста фразах. Он добавил, что «никого ни к чему не призывал, потерпевших нет, никому зла не желал».
Копателя обвиняют в преступлениях по второй части 207.3 и 280 статей УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).
«Фонтанка» писала, что сотрудники петербургского Центра «Э» задержали мужчину в июне прошлого года. У петербуржца изъяли мобильный телефон, ноутбук, патроны времен ВОВ, нож, немецкие геральдические знаки. Последние находки он, кстати, не скрывал: каждую извлеченную из земли плашку или жетон публиковал на своей странице в соцсети. Задержание, в ходе которого дверь в квартиру мужчины «вырвали с мясом», попало на видео.