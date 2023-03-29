Возраст пользователей онлайн-банкинга растет, пенсионеров становится больше

Возраст пользователей онлайн-банкинга постепенно растет. Как отмечается в исследовании Банка «Санкт-Петербург», все больше зрелых людей предпочитают инновационные технологии. В целом около 27% активных пользователей мобильного банка БСПБ — пенсионеры.

Как показало исследование, в начале 2023 года в интернет-банке и мобильном банке БСПБ количество активных пользователей в возрасте 50–60 лет выросло на 18%, а клиентов старше 60 лет стало больше на 30%.

Аналитики отмечают, что такие клиенты, как пенсионеры, становятся все более продвинутыми пользователями мобильного и интернет-банка. Самыми популярными действиями пенсионеров в мобильном банке стали операции по вкладам (открытие, пополнение и др.), переводы физлицам (в том числе по СБП), а также платежи юрлицам (оплата коммунальных услуг, связи, интернета и пр.).