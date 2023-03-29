Выгружая мусор из контейнера, водитель спецтехники нашёл живую морскую свинку

Водитель мусоровоза в Петербурге спас от смерти домашнее животное. Похоже, кто-то выкинул питомца в мусор. Теперь у него будет новый дом.



Трогательную историю рассказывает 29 марта комитет по природопользованию Петербурга: «Водитель спецтехники при стандартной выгрузке мусора из контейнера обнаружил живой пушистый комок, который попал в кузов мусоровоза». Это оказалась маленькая морская свинка. Она была очень напугана, но не ранена. Грузчик, участвовавший в спасательной операции, решил оставить животное себе.

