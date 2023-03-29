За год ВТБ на 25% увеличил финансирование малого и среднего бизнеса

Кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ в Петербурге и Ленинградской области по итогам 2022 года вырос на 25% и составил 162,3 млрд рублей. Объем привлеченных средств в этом сегменте увеличился в 1,5 раза — до 452,9 млрд рублей.

Больше всего вырос объем кредитов для предприятий жилищного и коммерческого строительства — на 38%. Сейчас в портфеле банка 67 проектов долевого строительства жилья с использованием счетов-эскроу на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области общей площадью более 430 тыс. кв. м.



Объем займов компаний сельского хозяйства и пищевой промышленности вырос более чем в полтора раза, а в сфере транспорта и инфраструктурного строительства — на 15%.

За 2022 год портфель льготных кредитов банка в двух регионах увеличился на 19% − до 38,4 млрд рублей.

