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    За год ВТБ на 25% увеличил финансирование малого и среднего бизнеса

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    Кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ в Петербурге и Ленинградской области по итогам 2022 года вырос на 25% и составил 162,3 млрд рублей. Объем привлеченных средств в этом сегменте увеличился в 1,5 раза — до 452,9 млрд рублей.

    Больше всего вырос объем кредитов для предприятий жилищного и коммерческого строительства — на 38%. Сейчас в портфеле банка 67 проектов долевого строительства жилья с использованием счетов-эскроу на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области общей площадью более 430 тыс. кв. м.

    Объем займов компаний сельского хозяйства и пищевой промышленности вырос более чем в полтора раза, а в сфере транспорта и инфраструктурного строительства — на 15%.

    За 2022 год портфель льготных кредитов банка в двух регионах увеличился на 19% − до 38,4 млрд рублей.

    Всего за прошедший год клиенты сегмента МСБ города и области открыли в ВТБ 110,6 тыс. депозитов. Большинство предпринимателей предпочли краткосрочные вклады на срок до 30 дней.

    Как отметил Максим Кущ, начальник управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области департамента регионального корпоративного бизнеса ВТБ, в 2022 году банковская поддержка была необходима малому и среднему бизнесу как для изменения логистики и перенастройки бизнеса, так и для расширения деятельности и запуска новых проектов.

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