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    ЗакС одобрил инициативу о поддержке НКО, которые занимаются адаптацией участников боевых действий

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    В Петербурге расширяют перечень некоммерческих организаций, которые могут рассчитывать на поддержку Смольного, в том числе и финансовую. Список пополнится НКО, занимающимися адаптацией участников боевых действий. Соответствующий законопроект ЗакС принял в первом чтении 29 марта.

    Речь идет об НКО, которые занимаются психологической поддержкой и социальной адаптацией участников боевых действий и членов их семей. Такие организации смогут рассчитывать на финансовую, имущественную, информационную, консультационную и организационную поддержку от чиновников, а также поддержку в сфере переподготовки кадров. Финансовая помощь будет предоставляться по итогам конкурсного отбора.

    Законопроект в случае его принятия в трех чтениях заработает с 1 января 2024 года.

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