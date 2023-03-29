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    Компания Pepsi сменила логотип

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    Pepsi представила новый логотип. Новый дизайн с осени начнут использовать в Северной Америке, а с 2024 года — по всему миру. Об этом сообщает пресс-служба компании 29 марта.

    Надпись на новом логотипе выполнена жирным шрифтом и расположена в середине красно-бело-синего круга. Основным цветом теперь будет не ярко-синий, а черный и темно-синий. Эти же цвета используются в линии Pepsi Zero Sugar. Так компания хочет привлечь внимание к борьбе с потреблением сахара.

    Кроме того, поменяется шрифт на банках.

    «Новый логотип и фирменный стиль отдают дань уважения богатому наследию бренда»,— говорится в пресс-релизе компании.

    Смену логотипа приурочили к 125-летию бренда. До этого Pepsi меняла логотип в 2008 году, но с тех пор он «немного устарел», передает CNN.

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    Комментарии 8

    Teo Piter29 Мар 2023 в 12:59
    Cola zloy
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