Компания Pepsi сменила логотип

Pepsi представила новый логотип. Новый дизайн с осени начнут использовать в Северной Америке, а с 2024 года — по всему миру. Об этом сообщает пресс-служба компании 29 марта.



Надпись на новом логотипе выполнена жирным шрифтом и расположена в середине красно-бело-синего круга. Основным цветом теперь будет не ярко-синий, а черный и темно-синий. Эти же цвета используются в линии Pepsi Zero Sugar. Так компания хочет привлечь внимание к борьбе с потреблением сахара.

Кроме того, поменяется шрифт на банках.

«Новый логотип и фирменный стиль отдают дань уважения богатому наследию бренда»,— говорится в пресс-релизе компании.