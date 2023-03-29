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    Судебный пристав заставила сибирячку удалить оскорбительное сообщение из чата

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    7 комментариев

    Оскорбительное сообщение в чате дольщиков жительнице Новосибирской области пришлось удалять в присутствии судебного пристава. Подробности 29 марта сообщает пресс-служба региональной ФССП.

    На исполнение в отдел судебных приставов по Кировскому району поступил документ, обязывающий женщину удалить из группы дольщиков в мессенджере грубое высказывание в адрес одного из участников, который в ответ обратился в суд.

    Судебный пристав пригласила скандалистку на прием. В отделе женщина удалила сообщение и покинула чат. Позже группу удалил администратор.

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    ЛАЙК0
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 7

    Гость29 Мар 2023 в 09:22
    Все вышли из чата.
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