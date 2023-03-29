Судебный пристав заставила сибирячку удалить оскорбительное сообщение из чата

Оскорбительное сообщение в чате дольщиков жительнице Новосибирской области пришлось удалять в присутствии судебного пристава. Подробности 29 марта сообщает пресс-служба региональной ФССП.



На исполнение в отдел судебных приставов по Кировскому району поступил документ, обязывающий женщину удалить из группы дольщиков в мессенджере грубое высказывание в адрес одного из участников, который в ответ обратился в суд.



Судебный пристав пригласила скандалистку на прием. В отделе женщина удалила сообщение и покинула чат. Позже группу удалил администратор.

