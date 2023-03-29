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    Зима всё ещё с нами. В Петербурге снежно и скользко

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    Зима пока не собирается отступать из Петербурга. Виной тому атмосферный фронт, который вытянулся через регион с юга на север и поделил территорию Ленинградской области на холодный запад и более тёплый восток.

    В среду, 29 марта, в городе будет скользко и снова пройдет мокрый снег, пишет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. Температура воздуха –1…+1°, по области –1…+4°. Ветер северо-западный 4–9 м/с.

    Снег постепенно прекратится лишь к четвергу, но при этом сохранится гололедица, а днем будет около 0°.

    Госавтоинспекция предупредила об ухудшении дорожной обстановки в Ленобласти. Водителям напомнили о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала.

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