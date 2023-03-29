РБК: Спрос на специалистов со знанием китайского в российских компаниях в 2022 году вырос на 70 %

Спрос на специалистов со знанием китайского языка в российских компаниях в 2022 году вырос на 70 % по сравнению с 2021 годом. Об этом 29 марта сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса по поиску работы HeadHunter.



Всего за 2022 год российские компании разместили 7,6 тыс. вакансий, где в требованиях для соискателей было указано знание китайского языка, это на 70 % выше, чем было необходимо в 2021 году. В январе — марте 2023 года работодатели разместили 3,8 тыс. подобных вакансий, что на 42 % больше аналогичного показателя 2022-го .

