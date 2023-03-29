РБК: Спрос на специалистов со знанием китайского в российских компаниях в 2022 году вырос на 70 %

Спрос на специалистов со знанием китайского языка в российских компаниях в 2022 году вырос на
Всего за 2022 год российские компании разместили 7,6 тыс. вакансий, где в требованиях для соискателей было указано знание китайского языка, это на
По оценке портала Superjob, в 2022 году число вакансий для специалистов со знанием китайского выросло вдвое, а язык стал вторым по востребованности на рынке труда после английского.
Чаще всего компаниям требуются специалисты из транспортно-логистической сферы, продаж и производства.