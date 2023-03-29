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    Кадыров: В Гудермесе уничтожили двух боевиков

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    5 комментариев

    В частном секторе Гудермеса силовики уничтожили двух боевиков. Об этом ночью 29 марта сообщил президент Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

    Кадыров рассказал, что боевиков блокировали, затем им предложили сдаться, однако они попытались вырваться из окружения, бросив в правоохранителей гранату. Силовики уничтожили их ответным огнём. Никто из сотрудников органов и гражданских лиц не пострадал, отметил глава Чечни.

    «Попрошу не распространять слухи о каких-то недобитых остатках бандгруппы, их внезапном нападении на силовиков и тому подобные фейки. Преступники выявлены и обезврежены. Гудермес живет спокойной жизнью», – добавил Рамзан Кадыров.

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    КадыровЧечняГудермес
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    Комментарии 5

    своих не бросаем29 Мар 2023 в 00:59
    мало как то, обычно дондигидон докладывает о ликвидации не менее полутысячи
    +2−0
    Гость29 Мар 2023 в 00:58
    Стать террористом в Чечне легче легкого,достаточно быть застреленным.Кадыров верный пехотинец.
    +2−0
    правду не задушишь не убьёшь!29 Мар 2023 в 00:55
    а в это время челенжеры идут на армянск.
    +1−0
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