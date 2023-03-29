Кадыров: В Гудермесе уничтожили двух боевиков

В частном секторе Гудермеса силовики уничтожили двух боевиков. Об этом ночью 29 марта сообщил президент Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.



Кадыров рассказал, что боевиков блокировали, затем им предложили сдаться, однако они попытались вырваться из окружения, бросив в правоохранителей гранату. Силовики уничтожили их ответным огнём. Никто из сотрудников органов и гражданских лиц не пострадал, отметил глава Чечни.



«Попрошу не распространять слухи о каких-то недобитых остатках бандгруппы, их внезапном нападении на силовиков и тому подобные фейки. Преступники выявлены и обезврежены. Гудермес живет спокойной жизнью», – добавил Рамзан Кадыров.

